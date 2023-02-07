“الأمانة”: طرق عمان سالكة ولا معيقات أو إغلاقات

زايد الدخيل

اكدت امانة عمان الكبرى، أن الطرق الرئيسية والفرعية سالكة، ولا يوجد أي معيقات على الطرق اوإغلاقات في العاصمة عمان، جراء تساقط الثلوج، وفقا للناطق الاعلامي باسمها ناصر الرحامنة.

وقال الرحامنة، أن كوادر الأمانة تعاملت مع بعض الملاحظات التي وصلت من مناطق تلاع العلي، والجبيهة، وصويلح، بسبب وجود بعض الطرق الفرعية ذات الطبيعة الحادة، حيث أعاقت وصول بعض المركبات الصغيرة إلى الأماكن التي يريدون الانتقال إليها.

واشار الى إن غرفة العمليات في ألامانة تلقت أكثر من 100 ملاحظة حتى الآن، وتتعلق معظمها بفيضان مياه وتطاير للأجسام، مؤكدا أنه تم التعامل معها.

وأضاف الرحامنة أنه تم نشر 35 كاسحة ثلوج للتعامل مع حالة الطرق في العاصمة، وجميع الطرق الفرعية في العاصمة عمان سالكة بحذر.

واشار الى تواجد 5 الف موظف في الميدان لكل شفت للتعامل مع المنخفض الجوي.