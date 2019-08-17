الأمانة: قرار تعويض تجار وسط البلد “استثنائي” ولا يبنى عليه

عمان- الغد- أعلن اليوم عن تقديم مبلغ 3 مليون دينار بواقع مليونين من أمانة عمان ومليون من غرفة تجارة عمان للمساهمة في التخفيف من آثار الضرر الذي تعرض له تجار وسط البلد إثر فیضانات میاه الأمطار التي شهدتها عمان خلال فصل الشتاء الماضي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، السبت، الذي عقده وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج في قاعة مجلس امانة عمان .

واكد امين عمان ان الامانة جزء لا يتجزا من منظومة الدولة الاردنية وجزء من تنفيذ السياسات الحكومية وعرضت من منطلق مسؤولياتها اليوم القرار على مجلس الامانة وتم إتخاذ القرار .

واضاف بما ان هناك أضرار بليغة تعرض لها تجار وسط البلد نتيجة الامطار غير المسبوقة والظرف الجوي الاستثنائي ومن منطلق مسؤولية الامانة وغرفة تجارة عمان تم التوافق على ان يساهم الطرفين بتخصيص المبلغ على ان توزع للتجار وفق آلية ومذكرة تفاهم بين الامانة والغرفة تحدد كيفية التوزيع من خلال تقسيم التجار الى شرائح حسب قيمة وحجم الضرر .

واضاف نغلق اليوم هذا الملف ونؤكد التزام الامانة بمسؤولياتها وقيامها بواجباتها اتجاه السكان والتجار والصناعيين وكافة ابنائها .

واضاف ان قرار مجلس الامانة بالمساهمة في دعم التجار ياتي إنطلاقا من المسؤولية المجتمعية وان القرار هو إستثناء والاستثناء لا يبنى عليه بمعنى ان الاصل باي تعويض هو المسؤولية القانونية ونقف اليوم امام مسؤولية مشتركة ما بين الامانة والحكومة وغرفة تجارة عمان .

من جانبه اعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري عن تقديره لامانة عمان على ما شهدته العاصمة بالفترة الاخيرة من تطورات نوعية على الصعيد الخدمي .

واشار الى الجهد الذي بذل من كافة الاطراف للوصول الى هذا التوافق الذي من شانه دعم القطاع التجاري الذي يعتبر محرك للاقتصاد الوطني .

واشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج ان اليوم سابقة بتاريخ الاردن يسجل للحكومة وامانة عمان وغرفة تجارة عمان، لافتا الى انه اعتبارا من السبت المقبل ولغاية يوم الخميس سيتم التواصل مع المتضررين وعددهم 229 وتجهيز ملفاتهم .

وتابع سيتم يوم السبت الذي يليه تقديم الملفات للامانة وهو ما يتطلب دراستها لمدة 15 يوم وفي حال الانتهاء منها سيتم إستلام الملفات.

وبين الحاج خليل ان عملية تسليم التجار المبالغ تحتاج من 3 اسابيع الى شهر على ابعد تقدير علما انه سيتم توقيع مخالصة قانونية وانهاء الملف .

واشار امين عمان ان التغير المناخي ظاهرة عالمية حقيقية تتعامل معها الامانة بجدية من خلال خطط، وان إدارة اي ازمة هي التخفيف من آثار الحالات الجوية والكوارث الطبيعية، والى ضرورة نشر الثقافة القانونية فيما يخص التامين على المنشآت وهو ما يحتاج الى جهد مشترك لتعميمها .

واكد الوزير الحموري ان شركات التامين هي شركات قطاع خاص والمحال التجارية كذلك، وان شركات التامين تقوم بدور ريادي وهي مصنفة قطاع تجاري ويجب التعاطي مع هذا الملف لحل الحلقات المفقودة التي من شانها تحفيز التجار للتامين .