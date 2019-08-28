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“الأمانة”: لا يتوجب إخلاء أي مبنى مجاور لمطعم شارع الرينبو

منذ 12 دقيقة
مطعم شارع الرينبو الذي انفجر إثر تسرب غاز

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عمان- قال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس يوسف الدلابيح ان تقرير لجنة السلامة العامة أكد عدم الحاجة لإخلاء أي مبنى مجاور لمطعم شارع الرينبو الذي تعرض لتسرب غاز أدى إلى تفريغ لحظي وانهياره بالكامل، والاقتصار على أعمال الصيانة فقط للأضرار المادية. وتفقد نائب أمين عمان الدكتور مخلد المناصير موقع الحادث الذي تسبب بإصابة أحد مرتبات الأمن العام، مشددا على قيام كوادر الأمانة بأعمال الرقابة والتأكد من سلامة المبنى والمباني المجاورة، وإزالة الأنقاض والأتربة وأعمال النظافة والحرص على إزالة شظايا الزجاج المتناثر وسلامة المحلات والمباني المجاورة لضمان سلامة المشاة والمركبات.
وتعمل كوادر الأمانة من منطقة زهران والدوائر المعنية حالياً على إزالة الأتربة والأنقاض لإعادة فتح الشارع، كما شاركت بتقديم الدعم اللوجستي المطلوب منها مع عمال الأمانة ووضع الحواجز حول منطقة الحادث بالتنسيق مع الدفاع المدني والأمن العام. (بترا)

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