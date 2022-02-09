الأمانة لـ”الغد”: جاهزون للمنخفض الجديد

زايد الدخيل

اعتمدت أمانة عمان الكبرى العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة ابتداءً من مساء اليوم، تزامنا مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق الناطق الاعلامي في الأمانة ناصر الرحامنة.

واكد الرحامنة لـ”الغد، على جاهزية الأمانة وكوادرها العاملين في الميدان للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة استنادا للمعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وجدد الرحامنة الدعوة في حال رصد أي ملاحظة إلى الاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة في منطقة تلاع العلي 065359970 أو 065359971 أو خلوي 0798166789، وعلى غرف عمليات مناطق أمانة عمان الفرعية الـ 22.

كما أهاب الرحامنة بالسكان الى المبادرة بإزالة الألواح المتحركة عن اسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء، وأخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم ربط مزاريب البيوت (السطح) على مناهل الصرف الصحي، تجنباً لفيضانها في الطرق، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها في إغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

كما دعا إلى تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأهاب الرحامنة بالمقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.