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الأمانة: مقاول الباص السريع بريء من كسر “خط مياه طارق طبربور”

منذ 3 ساعات
تقاطع طارق الباص السريع

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عمان- الغد- برأت أمانة عمان الكبرى، اليوم الجمعة، المقاول المنفذ لمشروع تقاطع طارق/ طبربور ضمن الباص السريع من كسر خط المياه الرئيسي اليوم.

وكانت وزارة المياه وشركة مياهنا اتهمتا المقاول بكسر الخط للمرة الثامنة على التوالي، محملينه توقف ضخ المياه للمنطقة.

وقال مصدر مسؤول في أمانة عمّان لـ”الغد”: “لا علاقة لمقاول الباص السريع بكسر خط المياه عند تقاطع طارق طبرور، وإنما المسؤول هو شركة “مزود اتصالات” قامت بكسر الخط أثناء نقل خدماتها”.

وأضاف المصدر أنّ “الأمانة زودت المقاول بجميع المخططات اللازمة والتي يعمل وفقها”.

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