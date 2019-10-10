الأمانة: نعمل على تقييم الأصول لإيجاد أفضل الطرق لاستثمارها

عمان- تعمل أمانة عمان على رفع كفاءة الادارة المالية لديها من خلال عدة محاور أهمها تقييم اصولها لغايات إيجاد أفضل الطرق لاستثمارها، وفقاً للمدير التنفيذي للمالية الدكتور احمد العموش.

وأضاف أن هناك تعاونا مع البنك الدولي قدم من خلاله منحة للأمانة لطرح عطاء من قبل البنك مباشرة لتقييم أصول الأمانة يرجح الانتهاء منه أواخر الشهر الحالي ليصار إلى وضع خطة لاستثمار هذه الاصول بأفضل الطرق وبالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا الى ان استثمار هذه الأصول سيرفد موازنة الأمانة بمصادر تمويل جديدة تسهم بتقديم أفضل الخدمات للصالح العام للمدينة وأهالي عمان والمستثمرين.

وبين أن هذا الاجراء يأتي استنادا إلى توصيات برنامج تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية والذي أكد أن ميزانية الأمانة تتطلب إدارة مالية وتوزيع الإنفاق بشكل ملائم يتجه نحو البنية التحتية للمدينة مع تقديم الخدمات الأفضل لأهاليها وهذا يتطلب مهنية واحتراف في تقييم الأداء المالي لمؤسسة بحجم الأمانة.

كما سيساعد في إعادة ترتيب أمور أمانة عمان المالية وإدارة الإنفاق وتوجيهه، وتمكينها من السير بخطوات أفضل في المستقبل والاستفادة من الموارد الموجودة فيها من أملاك وعقارات، وإشعار المواطن بتطور الخدمات في جميع القطاعات وضبط إنفاقها مع تنفيذ خدمات ومشاريع نوعية، ومعرفة آلية التعامل مع المعيقات التي تواجه الميزانية.