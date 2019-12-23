“الأمانة” ومبادرة “يلا نتعاون على الخير” تحتفلان بيوم المعاق العالمي

عمان – الغد – أقامت امانة عمان الكبرى ومبادرة يلا نتعاون على الخير، مهرجانها الخامس لذوي التحديات الخاصة ليوم المعاق العالمي، بالتعاون مع شركة السماحة للتمويل والاستثمار – شركة تابعة للبنك الإسلامي الأردني وشركة الدهانات الوطنية، بالإضافة إلى مدارس العقيق الدولية ومدارس أكاديمية الرواد ومدارس دار الأرقم، وأكاديمية ريتال ومدارس الوطنية الأرثوذكسية.

ويأتي الإحتفال ضمن الإطار التشاركي في القطاعات التربوية والاجتماعية التي تقوم عليه مبادرة (يلا نتعاون على الخير) وأمانة عمان الكبرى وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، بهدف تعزيز الوعي الكامل لدى المجتمع تجاه هذه الفئة من خلال عمل المحاضرات التثقيفية والأنشطة المختلفة في مراكز الإعاقة لتنمية القدرات الإبداعية لديهم.

وتخلل الإحتفال – الذي أقيم في حديقة الأمير هاشم بمنطقة الهاشمي الشمالي وبإشراف 100 متطوع من أسرة مبادرة يلا نتعاون على الخير وبحضور 90 طفل من ذوي الإعاقات الخاصة ضمن التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية – عرضا لبعض القصص الواقعية الناجحة في التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة وفقرات موسيقى مثل فقرة طفلة قناة كراميش لين الغيث وعروض ترفيهية مثل دب الباندا الكبير، وقصة نجاح وفقرة الدبكة، وشمل أيضا المهرجان على الألعاب الترفيهية المختلفة والرسم على الوجوه وتشكيل المعجون وتركيب المكعبات وتقديم الهدايا.

وأكد اللواء عبدالله الحسنات، أن الهدف الأسمى الذي نسعى لتحقيقه من إقامة هذه المحافل هو ضرورة التأكيد بحصول المعاق على كامل حقوقه ودمجه في المجتمع المحلي ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الجهات والمؤسسات الوطنية التي شاركت بالاحتفال.

بدوره، أكد رأفت صالح مدير عام شركة السماحة للتمويل والاستثمار – احدى الشركات التابعة للبنك الإسلامي الأردني – على حرص الشركة ممثلة برئيس وأعضاء هيئة مديريها على دعم مثل هذه المبادرات تفعيلاً لدورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي، سيّما هذه الفئة من المجتمع التي تحتاج الى دعم مستمر ومتواصل من الجميع باعتبارها شريكاً أصيلاً في التنمية وعنصراً فعالاً في المجتمع له دوره وابداعاته في جميع مجالات الحياة.

وتم توزيع الدروع التكريمية لكل الجهات الداعمة والراعية للحفل ولكل أبناء المجتمع المحلي اللذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم.