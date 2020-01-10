“الأمانة”: 230 عاملا تعاملوا مع ملاحظات المواطنين خلال المنخفض

عمان – تعاملت كوادر أمانة عمان الزراعية من خلال 230 عاملا مع جميع ملاحظات المواطنين والمؤسسات المتعلقة بالأعمال الزراعية والاشجار التي وردت لغرف طوارئ الأمانة خلال الظروف الجوية الأخيرة.

وبين مدير دائرة الزراعة في أمانة عمان المهندس معين زريقات، أن كوادر الزراعة، التي عملت على مدار ثلاثة شفتات (صباحي ومسائي وليلي)، تعاملت مع 12 ملاحظة وردت لغرف الطوارئ إضافة لست شكاوى الكترونية وردت عبر موقع الأمانة الالكتروني، حيث شكلت خطراً على السلامة العامة .

وأشار إلى أن الكوادر التي تعاملت مع الظروف الجوية توزعت على مراكز دائرة الزراعة في جميع مناطق العاصمة عمان، وضمت 150 عاملا وأربع ورش مساندة بالفترة الصباحية وثلاث ورش في الفترة المسائية، حيث تم تجهيزها بجميع المعدات اللازمة وأدوات السلامة العامة، إضافة لـ 5 قلابات ورافعة؛ لضمان استمرار عملها على مدار الساعة .

وتابع زريقات أن الكوادر تابعت أيضاً خلال الظروف الجوية الأشجار التي تمت زراعتها في الأرصفة والجزر الوسطية والساحات العامة والحدائق في العاصمة لديمومتها والمحافظة عليها .

ويشار إلى أن أمانة عمان زرعت 25 ألف شجرة العام الماضي توزعت على مناطق العاصمة، كان 60 بالمئة منها في مناطق جنوب وشرق العاصمة .

الى ذلك تواصل كوادر أمانة عمان الزراعية العمل على إعادة تأهيل التقاطعات والشوارع الرئيسية ومداخل العاصمة ضمن استراتيجيتها الزراعية للأعوام (2018 -2020)، والتي جاءت لمعالجة تحديات ومتطلبات القطاع وفقاً للإمكانات المتاحة بما يسهم بتطوير واستدامة الحدائق والمتنزهات والفضاءات وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة.-(بترا)