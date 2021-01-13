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“الأمانة”: 683 زيارة تفتيشية لمتابعة الالتزام بأوامر الدفاع

منذ 18 دقيقة
مبنى أمانة عمان الكبرى بمنطقة راس العين- (أرشيفية)

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عمان– نفذت أمانة عمان أمس الثلاثاء 683 زيارة تفتيشية على منشآت وأفراد للوقوف على مدى الالتزام بأوامر الدفاع.
وبحسب التقرير اليومي لزيارات التفتيش، الصادر عن الأمانة، فإن عدد مخالفات الأفراد وفقا لأمر الدفاع 20، داخل السوق المركزي، بلغ 25 مخالفة، وعدد المخالفات والإغلاقات للاشتراطات الصحية والمدنية 72 مخالفة وإغلاقا.
ودعت الأمانة إلى عدم الاستهانة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي لتجنب الوباء والحفاظ على السلامة العامة.
بترا

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