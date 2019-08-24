الأمانة: 80 % نسبة إنجاز وصلة جسر المحطة – صور

عمان- بلغت نسبة انجاز أعمال قواعد الجسر العلوي الخرساني الذي يربط شارع الاستقلال مع مبنى محطة الحافلات سريعة التردد المنوي انشاؤها في مجمع المحطة، نحو 80 بالمئة.

وقال مدير المشروع المهندس هادي العبادي في بيان صادر عن أمانة عمان اليوم السبت: إن طول الوصلة (جسر المحطة) التي تأتي ضمن مشاريع الباص سريع التردد تبلغ نحو 150 مترا، ويجري العمل على تركيب الجسور مسبقة الصب تمهيدا لتجهيز أعمال عقدة الجسر.

وبين أن أعمال مسار الباص سريع التردد سيباشر بها قريبا في شارع الاستقلال بطول 60 مترا مع تركيب إشارة ضوئية على شارع الاستقلال لربط مسار الباص بالجسر.

واوضح أن نقطة انطلاق الحافلات تبدأ من المحطة الرئيسة في صويلح إلى شارع الملكة رانيا العبدالله وصولا لدوار المدينة ثم التفرع شمالا باتجاه شارع الشهيد مروراً بنفق المشاغل إلى تقاطع طارق باتجاه شارع الأمير حمزة الذي سيتم ربطه مع شارع الاستقلال بإشارة ضوئية نزولا لشارع الاستقلال وصولا إلى وصلة جسر المحطة الجاري العمل عليها حاليا.

وتوقع العبادي انجاز وصلة جسر المحطة خلال 75 يوما، والإعلان كذلك عن المباشرة بأعمال الارصفة الصديقة للمشاة والمهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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