الأمانة: 8200 طن نفايات جمعتها آليات النظافة يومي الوقفة والعيد

عمان-الغد– بلغت كميات النفايات التي جمعتها كوادر وآليات النظافة في أمانة عمان يوم الوقفة وأول أيام العيد 8200 طن، بواقع 5300 طن يوم الوقفة و 2900 طن أول أيام العيد تم تجمعها في محطة شرق عمان التحويلية ونقلها الى مكب الغباوي وفق المدير التنفيذي للبيئة في أمانة عمان المهندس محمد الطيطي.

فيما بلغت كمية النفايات التي دخلت الى مكب الغباوي من مناطق أمانة عمان والبلديات المجاورة 10150 طن من النفايات .

وكانت امانة عمان حددت دوام جهاز النظافة ودائرتي معالجة النفايات ومكب الغباوي خلال عطلة وقفة عرفة وعيد الاضحى بنسبة 100% . وبواقع 75% في ثاني وثالث ورابع أيامه.

وتواجد في الميدان حوالي ( 4000 ) عامل وطن و220 ضاغطة نفايات لخدمة مناطق العاصمة موزعين على ثلاث شفتات تواجدو في الاحياء والشوارع والاسواق مكب الغباوي ومواقع بيع وذبح الاضاحي ، ومسلخ امانة عمان .

كما جرى التركيز على نظافة الساحات العامة والمساجد والمقابر والمواقف والحدائق العامة قبل عطلة العيد والعمل على ديمومتها خلال العطلة .