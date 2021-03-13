“الأمان لمستقبل الأيتام” و”كارفور” يطلقان حملة خاصة لدعم الأيتام في عيد الأم



عمان- أعلن كل من “صندوق الأمان لمستقبل الأيتام” و”كارفور”، التي تملكها وتديرها شركة “ماجد الفطيم” في الأردن، عن عقد اتفاقية تعاون وشراكة، لإطلاق حملة عيد الأم، التي تهدف إلى دعم المسيرة التعليمية لأيتام الصندوق وتأمين مستقبل أفضل لهم.

وتقوم الحملة على تشجيع عملاء كارفور الأردن، على إضافة مبلغ اختياري إلى فواتيرهم من قبل أمناء الصناديق في فروع كارفور الــ49 كافة في المملكة، ليتم تسليمها مع نهاية شهر آذار (مارس) لصندوق الأمان، لدعم مستقبل الشباب الأيتام. كما وخصصت “كارفور” جناحا خاصا لصندوق الأمان في فرعها الكائن في “سيتي مول”، حيث يتم التبرع مقابل بطاقات معايدة، رسمها أيتام الصندوق خصيصا بمناسبة عيد الأم، حيث يذهب ريع هذه البطاقات لدعم أيتام صندوق الأمان ومساعدتهم لتحقيق مستقبل أفضل.

وبهذه المناسبة، ثمنت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، الشراكة التي تجمع الصندوق مع “كارفور” الأردن، إلى جانب دور “كارفور” الأردن، في تجسيد مبادئ المسؤولية الاجتماعية ونشر الوعي حول رؤية ورسالة الصندوق، فضلا عن ترسيخ معاني العطاء لدى العملاء، من خلال دعم مختلف برامج الصندوق التي تهدف إلى الارتقاء بواقع الشباب الأيتام والمساهمة في تحقيق مستقبل مشرق لهم من خلال التعليم والدعم المعنوي والاجتماعي.

وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لـ”كارفور” الأردن لدى “ماجد الفطيم للتجزئة”: “نحن سعداء بهذه الشراكة، ونعمل في كارفور الأردن ضمن استراتيجية واضحة تهدف إلى توفير الدعم للمجتمعات المحلية التي نخدمها والمساهمة في تحقيق النمو المنشود، حيث نضع جميع إمكاناتنا لتحقيق هذه الاستراتيجية ووضعها حيز التنفيذ، وشراكتنا مع صندوق الأمان تصب في هذا الاتجاه، وهي شراكة متجددة نعتز بها آملين أن تسهم هذه الحملة في مساعدتهم لتحقيق رسالتهم السامية، وفي الوقت ذاته نشجع جميع عملائنا على المساهمة في إنجاح هذه الحملة من خلال دعم أبنائنا وبناتنا المنتفعين من الصندوق”.