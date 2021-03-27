الأمريكية تارا ديفيز تكسر رقم مواطنتها جوينر كيرسي القياسي في القفز الطويل

مدريد – حققت الأمريكية تارا ديفيز إنجازا جديدا في لعبة القفز الطويل بعد أن وصلت لمسافة 7.15 مترا خلال مسابقة تيكساس ريليز في أوستن، لتكسر الرقم القياسي المسجل باسم جاكي جوينر كيرسي والتي احتفظت به طيلة 36 عاما.

ورفعت ديفيز (21 عاما) تصنيفها على مستوى الولايات المتحدة إلى المرتبة الخامسة تاريخيا، وهي أفضل لاعبة قفز طويل في العالم منذ كأس العالم الذي أقيم في الدوحة عام 2019 حين تفوقت على الألمانية مالايكا ميهامبو بقفزة طولها 7.30 مترا.

وتفوقت ديفيز بفارق 16 سنتيمترا عن الرقم القياسي الذي كانت جوينر كيرسي قد حققته في 1985. – (إفي)