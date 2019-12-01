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الأمطار تتسبب بتأجيل مباراة موناكو وسان جيرمان

منذ 4 ساعات

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موناكو – قررت السلطات المحلية إرجاء مباراة موناكو وضيفه باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر، والتي كانت مقررة مساء اليوم الأحد في ختام المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي في كرة القدم، بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب ما أعلن نادي الإمارة.

وأوضح موناكو أنه: “تم إرجاء اللقاء الى موعد لم يحدد بعد”، وذلك بعد رفع مستوى التأهب الى الأحمر الأحد نتيجة الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الصباح في منطقتي فار والألب ماريتيم.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، فين حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن. (أ ف ب)

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