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الأمطار ترفد السدود بـ1.5 مليون متر مكعب.. و”الأرصاد” تعلن كميات الهطول

منذ ساعة واحدة
مواطن في احد شوارع عمان يحمل شمسية خلال امطار الموسم الحالي ـ(تصوير: أسامة الرفاعي)
مواطن في احد شوارع عمان يحمل شمسية خلال امطار الموسم الحالي ـ(تصوير: أسامة الرفاعي)

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ايمان الفارس

عمان – رفدت الهطولات المطرية المستمرة منذ يومين مختلف سدود المملكة بما كميته 1.500 مليون متر مكعب من المياه الاضافية، وفق ارقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الاردن.

واوضح المهندس رائد ابو السعود وزير المياه والري ان كميات المياه خلال اول منخفض جوي هل على المملكة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية دخلت الى السدود بلغت (1,5) مليون م3 لترفع التخزين الكلي في السدود الى (85) مليون م3 بنسبة (25,4%) من الطاقة الكلية البالغة (336,4) مليون م3 في السدود الرئيسية الـ (15) بعد تاخر في الهطولات المطرية شهدتها المملكة .
واضاف الوزير ان المخزون الكلي في السدود حاليا هو أقل من التخزين لنفس الفترة من العام الماضي بنحو(10) ملايين م3 و التي سجلت ( 95,4) مليون م3 وبنسبة تخزين كلية (28,5%) داعيا الاخوة المواطنين الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية وتخزينها في جميع المرافق المتاحة للاستفادة منها في كافة الاستخدامات بما يحقق الطموحات الوطنية في تعزيز الامن المائي الوطني وكذلك عدم القاء المخلفات والنفايات في مجاري الاودية حفاظا على المياه السطحية والجوفية .

واشار الى ان اعلى نسبة دخول سجلها سد الموجب حيث بلغت الكميات الداخلة (710) آلاف م3 وسد الملك طلال (490) الف م3 وسد العرب (130) الف م3 وسد الوحدة (115) الف م3 .

إلى ذلك، أعلنت دائرة الأرصاد الجوية كميات الامطار المسجله في محطات المملكة خلال الـ24 ساعة الماضيه وحتى صباح اليوم الاثنين 9/12/2019، كما هو موضح في الشكل التالي:-

كميات الامطار المسجله في محطات المملكة خلال 24 ساع الماضيه وحتى صباح اليوم 9/12/2019
كميات الامطار المسجله في محطات المملكة خلال 24 ساع الماضيه وحتى صباح اليوم 9/12/2019

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