الأمطار تكشف تردي البنية التحتية في إربد (فيديو)

احمد التميمي

اربد – تسببت مياه الأمطار التي سقطت في مدينة اربد الى تشكل برك في الشوارع، الامر الذي تسبب باعاقة حركة المرور.

واضطر العديد من المشاه الى تغيير اتجاهاتهم لعدم قدرتهم على المسير في الشوارع وتجاوز الشارع للجهة المقابلة.

كما تسببت التجمعات المائية الكبيرة التي شهدتها عدد من الشوارع الى تعطل عدد من المركبات في الشارع، فيما تدخلت اجهزة السير وقام بتنظيم حركة المرور.

وتفتقر العديد من الشوارع في اربد لقنوات تصريف الامطار بالرغم من قيام بلدية اربد برصد سنويا من موازنتها زهاء 4 ملايين دينار الا تنفيذ الشبكة بشكل كامل بحاجة الى اكثر من 50 مليون دينار.