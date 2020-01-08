الأمطار توقف مباراة الفيصلي والشرطة العراقي

عمان – أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على ستاد عمان الدولي اليوم الأربعاء، إلى إيقاف مباراة فريقي الفيصلي والشرطة العراقي الودية عند الدقيقة 60 والنتيجة كانت تشير إلى التعادل 1-1.

واتفق الطرفان على إنهاء المباراة قبل نهايتها الرسمية حفاظا على سلامة اللاعبين نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الملعب و كذلك الأجواء الباردة.

وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يستعد الفيصلي لملاقاة فريق الكويت الكويتي في عمان يوم 14 الحالي، في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا فيما يقيم فريق الشرطة العراقي لكرة القدم معسكرا تدريبيا في عمان استعدادا لملاقاة فريق الشباب السعودي يوم 20 الشهر الجاري، في المباراة التي تقام في الاردن في إطار منافسات كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.-(بترا)

