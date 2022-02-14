الأمطار والثلوح تعود إلى المملكة قريبا

عماد العجلوني- بدأت نماذج الطقس العالمية وفق خبراء بالإشارة إلى اقتراب منخفض جوي عميق يجلب معه الثلوج والأمطار في الثلث الأخير من الشهر الحالي وبداية الشهر القادم.

وقال الراصد الجوي مامون عقل في تصريح لـ”الغد” بأن المملكة على موعد مع عودة الأجواد الباردة جداً والأمطار بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله.

وأشار الى أن الثلث الأخير من شهر شباط وحتى الأسبوع الأول من شهر آذار يحمل في طياته أكثر من حالة جوية تجلب الأجواء الباردة جداً والأمطار الغزيرة وترتفع معها فرص تساقط الثلوج فوق مرتفعات المملكة.

فيما تشير خرائط الطقس وفق النماذج العالمية إلى احتمالية اقتراب منخفض ضخم من المنطقة سيؤثر على عدد من الدول منها المملكة