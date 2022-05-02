الأمم المتحدة: أكثر من 5.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين، أن أكثر من 5ر5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 شباط الماضي.

وقالت المفوضية إن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، ولا سيما البيانات التي قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية .

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، قد قال الخميس، إن أكثر من 5ر10 مليون شخص قد نزحوا إما داخل أوكرانيا أو خارجها كلاجئين .