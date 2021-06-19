الأمم المتحدة: الأردن ثاني دولة مضيفة للاجئين في العالم

عمان- الغد- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم السبت، إن الأردن لا يزال ثاني دولة مضيفة للاجئين لكل فرد في العالم.

وأضافت المفوضية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو/حزيران أنه “في الوقت الحالي، يستضيف الأردن أكثر من 750 ألف لاجئ، وقد فتح أبوابه مرارًا وتكرارًا لأولئك الذين أجبروا على الفرار. اليوم، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الأزمة السورية، لا تزال الغالبية العظمى من الأردنيين – 94 في المائة – يتعاطفون مع اللاجئين”.

وأشار البيان إلى أن “هذا الموقف الإيجابي امتد تجاه دمج اللاجئين في المجتمع الأردني ليشمل قطاع الصحة”.

أوضح أنه “منذ بداية جائحة COVID-19، تم شمول اللاجئين في الأردن ضمن خطة الاستجابة الوطنية، ومؤخراً، تمكنوا من تلقي اللقاح مجانًا. 40٪ من اللاجئين المؤهلين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في الأردن تلقوا الآن جرعتهم الأولى على الأقل من اللقاح”.

وتابع: “على الرغم من ذلك، تسبب جائحة كورونا في ضغوط على الرعاية الصحية والمدارس ومجتمعاتنا، مما أثر بشدة على اللاجئين ومضيفيهم الأردنيين، ودفع المزيد من الأسر إلى الفقر. وهذا يعني أن اللاجئين يلجؤون بشكل متزايد إلى الانتقال إلى أماكن سكن متدنية المستوى المعيشي، أو عدم دفع الإيجار، أو تراكم الديون، أو تقليل الإنفاق على الغذاء. في مواجهة هذه التحديات وإعادة البناء بشكل أفضل، تلتزم المفوضية بدعم مجتمعات اللاجئين والأردنيين”.

“يجب أن تكون مساعدتنا للاجئين جزءًا من جهود التعافي الأوسع لمساعدة جميع المتضررين من الآثار الاقتصادية لأزمة جائحة كورونا حيث أن لدينا جميعًا دورًا نلعبه في الحفاظ على سلامة بعضنا البعض.” وقال دومينيك بارتش، ممثل المفوضية في الأردن: “المفوضية مكرسة للعمل مع الحكومة الأردنية لضمان تلبية احتياجات اللاجئين والأردنيين المستضعفين”.