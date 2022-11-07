الأمم المتحدة: البشرية أمام خيارين فإما التعاون أو الهلاك

حذّر الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، من أن العالم يعيش “فوضى مناخية” ويتجه نحو “الجحيم المناخي”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش أمام قمة المناخ “كوب27” المنعقدة على المستوى الرئاسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال إن على البشرية “التعاون أو الهلاك” إزاء الاحترار المناخي وتداعياته المتسارعة، مخيّراً العالم بين “التضامن” و”الانتحار الجماعي”.

وأضاف: “نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم المناخي”، محذراً من أن “كوكبنا يقترب بسرعة من النقطة التي ستجعل الفوضى المناخية لا رجعة فيها”.

ونقلا عن قناة “TRT”، أكد غوتيريش: “نحن نسلك الطريق السريع نحو الجحيم المناخي ونواصل الضغط على دواسة السرعة”، وآسف “لأننا بصدد خسارة الكفاح من أجل حياتنا”.

وانطلقت فاعليات قمة المناخ على المستوى الرئاسي بشرم الشيخ شرقي مصر الاثنين، وسط حضور عدد من القادة والوفود من مختلف أنحاء العالم.

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فاعليات الشق الرئاسي من القمة، والتي تستمر يومين، وتتضمن كلمات ومناقشات بشأن قضايا أبرزها الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية والأمن الغذائي والتمويل المبتكَر للمناخ والتنمية.

وانطلقت الأحد أعمال قمة “كوب27” في شرم الشيخ على المستوى الإجرائي، وانتُخب وزير الخارجية المصري سامح شكري رسميّاً رئيساً للمؤتمر خلفاً للبريطاني ألوك شارما.

ووفق تصريحات سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ الأحد، سيحضر المؤتمر 110 من رؤساء الدول والحكومات، وسيشاركون في عدد من فاعلياته.

وحسب ستيل، يشارك في القمة آلاف منظمات المجتمع المدني و26 ألفاً و500 شخص يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3 آلاف و321 إعلامياً بإجمالي 44 ألفاً و174 مشاركاً.

وأكد ستيل موافقة الوفود المشاركة في قمة المناخ بمصر على “إدراج بند تعويضات الخسائر والأضرار الناتجة عن الكوارث المناخية” على جدول أعمال القمة، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة من المحاولات لإدراجه.