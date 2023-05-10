الأمم المتحدة تحذر: إغلاق معابر غزة سيتسبب بكارثة

قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن المعابر الحدودية مع غزة مٌغلقة، الأمر الذي أدى الى تقليص توليد الكهرباء وقد يتحول الأمر إلى كارثة طبية.

وأوضح حق، أن هذا الإغلاق حال دون الدخول المقرر لنحو 600 شاحنة محملة بسلع حيوية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية والوقود، وأعرب عن أمله في أن “يتم حل هذه المشكلة قريبا”.

وقال حق إن إحدى نتائج إغلاق المعابر كانت عدم القدرة على إدخال الوقود إلى غزة، مما أجبر محطة توليد الكهرباء في القطاع على تقليص عملياتها، مضيفا أنه تم حاليا تقليص توفير الكهرباء في غزة إلى 12 ساعة في اليوم كمتوسط إلى حين تأمين الوقود اللازم.

الى ذلك، يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة مشاورات مغلقة بشأن العدوان على غزة يستمع الأعضاء خلالها إلى إحاطة يقدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند.

يذكر أن نحو ثلاثة عشر منزلا دمر بشكل كلي وجزئي بصواريخ طائرات الاحتلال الحربية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، خصوصا في مدينة غزة ورفح جنوب القطاع، حيث دمرت 10 منازل وشقق سكنية خلال اليوم الأول للعدوان بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى تدمير ثلاث مركبات مدنية بشكل تام.

ويتواصل عدوان الاحتلال على القطاع لليوم الثاني مخلفا 21 شهيدا و64 جريحا غالبيتهم أطفال ونساء وبعضهم جروحه حرجة وخطيرة، إضافة إلى دمار في شقق سكنية ومنازل وممتلكات خاصة ومواقع وأراضي زراعية. وفا