الأمم المتحدة “حزينة” بعد الاعتداء على الفتى “بهاء” في مرج الحمام

عمان- الغد- دانت الأمم المتحدة، عبر منظمة اليونيسف للأمومة والطفولة جريمة الاعتداء على الفتى “بهاء” في منطقة مرج الحمام فجر اليوم من قبل شخص لخلاف مع والده.

وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات: “نشعر بعميق الحزن حيال الحادثة المروعة التي ارتكبت هذا الصباح بحق طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في منزله في عمان”.

وأضافت شابويزات: “جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها. اليونيسف تؤكد دعمها للحكومة الأردنية لتسريع الجهود والأطر التشريعية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البلاد”.

كان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قال إنه ورد بلاغ بعد منتصف الليل باسعاف حدث يبلغ 15 عاما من العمر للمستشفى إثر تعرضه لاعتداء بواسطة أداة حادة في منطقة الراس من قبل أحد الأشخاص أثناء وجوده داخل منزله في منطقة مرج الحمام.

وأضاف الناطق الإعلامي أن “الحدث ما زال قيد العلاج وهو بحالة صحية مستقرة فيما بينت التحقيقات الاولية ان الجاني حضر لمنزل الحدث لوجود خلافات مالية سابقة بينه وبين والد الحدث، وانه بعد عدم العثور على والده اقدم على ضربه بواسطة اداة حادة على عدة مناطق في منطقة الراس”.

وألقي القبض على المعتدي في وقت لاحق.