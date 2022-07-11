الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ 8 مليارات في 2022

يتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وأن تحل الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023، بحسب ما أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك “هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها”.

وأضاف غوتيريش أنها “مناسبة للاحتفاء بتنوّعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة، وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال”.

ووفق إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030، و9,7 مليارات عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته بنحو 10,4 مليار نسمة في سنوات 2080، على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

وبحسب الأمم المتحدة، فإنه في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطوّرة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول؛ هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا. (وفا)