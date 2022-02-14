الأمم المتحدة: قلقون من حدوث صراع عسكري في أوروبا

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، من أن الدمار والضرر الذي سيلحق بالأمن الأوروبي والعالمي من جراء مواجهة عسكرية محتملة بين روسيا وأوكرانيا “سيكون باهظا للغاية” ولا يمكن تصوره.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال غوتيريش: “إنني قلق للغاية من التوترات المتصاعدة والتكهنات المتزايدة بشأن صراع عسكري محتمل في أوروبا”.

وأضاف “ثمن المعاناة الإنسانية والدمار والضرر الذي سيلحق بالأمن الأوروبي والعالمي سيكون باهظا للغاية ولا يمكن تصوره، ولا يمكننا قبول حتى إمكانية وقوع مثل هذه المواجهة الكارثية”.

وتابع: “سوف أظل منخرطًا بشكل كامل في الساعات والأيام القادمة، ولقد تحدثت هذا الصباح مع وزيري خارجية الاتحاد الروسي وأوكرانيا ،وكانت رسالتي واضحة لهما: لا بديل عن الدبلوماسية”. الاناضول