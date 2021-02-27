الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب الاحتلال بوقف عمليات الهدم في الغور

الامم المتحدة- دعت الأمم المتحدة والأعضاء الأوروبيون في مجلس الأمن، الجمعة الاحتلال الى وقف هدم منشآت البدو في غور الأردن، مطالبين بوصول المساعدات الإنسانية إلى تجمّعهم في منطقة حمصة البقيع.

وفي ختام دورة مجلس الأمن أكدت إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة انها “تشعر بقلق بالغ إزاء عمليات الهدم ومصادرة الممتلكات التي قامت بها إسرائيل مؤخرا” وطاولت “منشآت ممولة من الاتحاد الأوروبي والجهات المانحة في حمصة البقيع في غور الأردن”.

وعبرت تلك الدول عن القلق ايضا من عواقب هذه القرارات “على مجتمع يضم حوالي 70 شخصًا، بينهم 41 طفلاً”.

وقال الدبلوماسيون الأوروبيون “نكرر دعوتنا لإسرائيل لإنهاء عمليات الهدم والمصادرة. كما ندعو إسرائيل إلى السماح بوصول كامل ومستدام ودون عوائق للمساعدات الانسانية إلى مجتمع حمصة البقيع”.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى المنطقة، النروجي تور وينسلاند، عن قلقه أمام مجلس الأمن من عمليات الهدم والمصادرة.

وقال إن إسرائيل “هدمت أو صادرت 80 مبنى في التجمع البدوي الفلسطيني في حمصة البقيع”.

واشار الى ان هذه القرارات تسببت مرارا في نزوح 63 شخصا، بينهم 36 طفلاً، وتأتي في أعقاب عمليات هدم مماثلة حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف وينسلاند “أحض إسرائيل على وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسماح للفلسطينيين بتطوير مجتمعاتهم”.-(أ ف ب)