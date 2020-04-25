الأمم المتحدة: وفيات كورونا تتجاوز الـ200 ألف شخص

واشنطن– دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى تسريع إنتاج لقاح لمكافحة مرض كورونا المستجد الذي تجاوزت وفياته في العالم 200 ألف شخص.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، أن الوباء أودى بحياة أكثر من 193 ألف شخص في العالم، وتجاوزت الوفيات في أميركا حاجز 50 ألفا، وفي أوروبا أكثر من 120 ألفاً، وفق آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية اليوم.

وما زالت إيطاليا تتقدم بعدد الوفيات بواقع 25969، وإسبانيا 22902، تليها فرنسا بـــ 22245، ثم بريطانيا بـــ 19506.

وأشار غوتيرش إلى تأثيرات كورونا على الاقتصاد العالمي، حيث توقفت حركة النقل ما تسبب بإعاقة توزيع العلاجات ومستلزمات الوقاية من مرض الملاريا الذي يعاني منه نحو 400 ألف شخص، ويواجهون خطر الموت هذا العام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

بترا