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الأمم المتحدة: 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن

منذ ساعتين

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عمان – أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وقال البرنامج الليلة الماضية على “تويتر”: “هناك ‏20.1 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفيروس كورونا”.
وأضاف: “نثمن عاليا دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش ‎اليمنيين، ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية”.
وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافيا.(بترا)

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