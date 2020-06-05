الأمم المتحدة: 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن

عمان – أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن أكثر من 20 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن، وعرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وقال البرنامج الليلة الماضية على “تويتر”: “هناك ‏20.1 مليون يمني يعانون من الجوع المزمن ومعرضون للإصابة بفيروس كورونا”.

وأضاف: “نثمن عاليا دعم شركائنا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن للحفاظ على سبل عيش ‎اليمنيين، ما يسهل حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية”.

وحتى مساء الأربعاء، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 419 بينها 95 وفاة و17 متعافيا.(بترا)