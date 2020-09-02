“الأمن”: إجراءات حازمة لضبط المعتدين على رجال الأمن العام في الكرك

عمان-الغد- اوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام ان الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يرشقون احدى المحطات الأمنية بالحجارة ، قد حدث في محافظة الكرك مساء الامس حيث انه وأثناء قيام قوة امنيه بمراقبة تطبيق منع حظر التجول وعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية التى تخالف أمر الدفاع بعدم إغلاق المحال بالساعه العاشرة مساء قام مجموعة من الأشخاص بمقاومة القوة ورشقها بالحجارة وذلك لرفضهم اغلاق المحلات .

وأكد الناطق الاعلامي انه تم التعامل معهم كما وجرى تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء وبوشر بتكثيف البحث عنهم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط وإحضار كافة الأشخاص الخارجين عن القانون ممن شاركوا بالاعتداء على رجال الأمن العام .