عمان- الغد- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، أنه في حال وجود أية واجبات في الأماكن العامة وأماكن عقد الاجتماعات العامة، فإنه يتم إعداد أمر عمليات توضح به المهام الموكولة للقوة المشاركة ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية لإجراء المسح الأمني.

وأضاف السرطاوي أنه وخلال الزيارة الأخيرة لدولة رئيس الوزراء لمحافظة إربد صدر أمر عمليات حددت فيه جميع المهام ومن ضمنها استخدام الكلاب البوليسية في محيط المكان وليس داخله إلا انه وباجتهاد شخصي تم استخدام الكلاب البوليسية داخل مبنى بلدية إربد.

واكد الناطق الاعلامي ان اهم ما يميز منظومتنا الامنية في الاردن هو مدى التعاون والثقة القائمة بين رجال الامن العام والمواطنين في كافة محافظات المملكة، والعمل سويا لتحقيق الهدف الاول لتلك المنظومة وهي الحفاظ على الامن والنظام العام ، وتلك العلاقة التشاركية هي دوما مصدر فخر واعتزاز مديرية الامن العام التي استطاعت ادماج المواطن اينما كان بالعملية الامنية . مجددا التاكيد ان ما جرى في محافظة اربد لا يتعدى كونه اجتهاد خاطئ فقط .