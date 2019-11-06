الأمن: إصابة 4 أردنيين و3 مكسيكيين وسويسرية بحادثة الطعن في جرش

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في حادثة الاعتداء التي قام بها احد الاشخاص في محافظة جرش ظهر اليوم والقي القبض عليه من قبل رجال الامن العام على الفور مستمرة ، مؤكداً ان حصيلة الاصابات كانت اربعة اصابات لاردنيين منهم ضابطي صف من مديرية الامن العام ودليل سياحي وسائق حافلة اضافة الى ثلاثة سياح من الجنسية المكسيكية وسائحة من الجنسية السويسرية .

واضاف الناطق الاعلامي ان جميع المصابين ما زالوا يتلقون العلاج وحالتهم جميعا متوسطة باستثناء احد ضباط الصف وسائحة من جنسية مكسيكية حالتهما بالغة .

واهاب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين ومع انتشار مقاطع فيديو للمصابين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بعدم نشرها اوتداولها ، لما فيها من مخالفة قانونية واساءة للمصابين وذويهم .