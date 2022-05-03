الأمن: إغلاقات مؤقتة لبعض الطرق وحسب تطورات الطقس

حذرت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، من الحالة الجوية المُغبرة التي ستشهدها المملكة.

وشددت الإدارة، في منشور لها عبر “فيسبوك”، على ضرورة تؤخي الحذر أثناء المسير على الطرق الخارجية التي تشهد بالعادة تدني لمدى الرؤيا الأفقية مع ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات رجل الأمن في المواقع التي قد تتطلب إغلاقات مؤقتة لبعض الطرق حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت، أن الإغلاقات تكون مؤقتة وحسب تطورات الطقس ومدى تحسن حالة الجو الذي يسمح بالمسير من خلال “دورياتنا المتقدمة من خلال الكشف المسبق على الطرق ضمن الاختصاص والمسير على شكل دفعات من خلف دورياتنا تجنباً لحدوث ازدحامات مرورية أو وقوع حوادث “.

ودعت المواطنين إلى تتبع النشرات الخاصة بحالة الطرق خلال اليومين القادمين والاتصال على هواتف إدارة الدوريات الخارجية / غرف العمليات للاستفسار عن حالة الطرق المنوي سلوكها.

وأكدت إن كوادرها على أهبة الاستعداد للقيام بواجباتها المعتادة خلال الظروف الجوية الاستثنائية وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من خلال الخطط الموضوعة مسبقاً.