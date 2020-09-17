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الأمن: إنهاء 330 حفلا مخالفا وضبط 406 أشخاص خلال الأسبوع الماضي

منذ 38 دقيقة
مديرية الأمن العام

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عمان – الغد- أكدت مديرية الأمن العام على استمرار إجراءاتها الهادفة للحفاظ على السلامة العامة، ومواصلة واجباتها اليومية المتعلقة بمراقبة إنفاذ وتطبيق أوامر الدفاع وما يصدر من قرارات حكومية للحد من نقل العدوى لفيروس كورونا.

وبينت المديرية أنها أنهت 330 حفلاً أو تجمعاً مخالفاً لمعايير الصحة العامة والإجراءات الوقائية الواجبة الاتباع في الأسبوع الماضي ، وضبطت خلال ذلك 406 أشخاص خالفوا أوامر الدفاع.

كما شكرت مديرية الأمن العام المواطنين الذين أظهروا وعياً وتعاوناً للحفاظ على سلامة المجتمع من خلال الإبلاغ عن مخالفات أوامر الدفاع على الرقم الذي أعلن عنه مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة على تطبيق الواتس أب (0790196196) لاستقبال البلاغات والمشاهدات المتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وإطلاق العيارات النارية، او على رقم الطوارئ الموحد (911).

ولفتت المديرية إلى أنها ماضية في تنفيذ واجباتها على مدار الساعة لضبط كافة المخالفات التي تهدد بتفشي العدوى والإضرار بصحة المواطنين، مؤكدة تعاملها بحزم مع كل ما يرد إليها من مشاهدات أو بلاغات بهذا الخصوص .

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