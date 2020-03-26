“الأمن”: اعتباراً من الآن من يتم ضبطه سيطبق عليه أمر الدفاع رقم 3

عمان-الغد– أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه واعتباراً من لحظة صدور أمر الدفاع رقم 3 سيتم تطبيقه بحزم ودون تهاون على كل من يتم ضبطه بمخالفات ترتبط بخرق حظر التجول للاشخاص ، أو الحركة بالمركبات غير المصرح بها من حيث الغرامات والحبس وحجز المركبات .

وأكد أنه ومنذ صباح هذا اليوم جرى ضبط 430 مركبة خالف سائقوها أوامر حظر استخدامها وجرى حجزها ، إضافة إلى ضبط 385 شخصاً جرى ضبطهم بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط .

مهيباً بالجميع الالتزام بما صدر من اوامر وفق قانون الدفاع ، والتي سيتم مراقبة تطبيقها وضبط كافة اشكال المخالفات المرتبطة بها بحزم ودون تهاون من قبل رجال الامن العام المتواجدين في مختلف محافظات المملكة .