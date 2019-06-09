الأمن: الإفراج عن الموقوفين باعتصام المركز الوطني لحقوق الإنسان

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه جرى مساء هذا اليوم ضبط عدد من الاشخاص من ضمن الاشخاص الذين شاركوا باعتصام غير مرخص بالقرب من المركز الوطني لحقوق الانسان بعد ان تم التنبيه عليهم بممنوعية اقامة الاعتصام في هذا الموقع ،كونه لا توجد موافقات وفق الاصول لتنفيذ الاعتصام ، ولما تسببه مثل هذه الاعتصامات في ذلك الموقع الحيوي من اعاقة لحركة السير وتعطيل مصالح الناس. وأكد الناطق الاعلامي ان هذا التنبيه ليس الاول حيث تم ومنذ اسبوعين التنبيه على هؤلاء الاشخاص بممنوعية تنفيذ هذه الاعتصامات في هذا الموقع للأسباب آنفة الذكر الا انهم اصروا على ذلك بل وحاولوا في اكثر من مرة قطع حركة السير وإغلاق الطريق بالجلوس بالشارع العام ( كما هو موضح بالفيديو المرفق والذي تم تصويره قبل اسبوعين لنفس الاشخاص ) . وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى الإفراج عن كافة الأشخاص المضبوطين بعد أن تم أخذ التعهدات اللازمة منهم بالمحافظة على الامن والنظام وعدم القيام بأي أعمال من شأنها الإخلال بالامن والنظام . وتؤكد مديرية الامن العام انها ووفق واجباتها وما تفرضه عليها القوانين والانظمة مكلفة في حال كانت تلك الاعتصامات مرخصة وموافق عليها وفق الاصول المتبعة بحمايتها وتأمين سلامة المشاركين بها مهيبة بالجميع بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة واتباع الاجراءات القانونية لاقامة اي اعتصامات وعدم التعدي على حقوق الاخرين وتعطيل سير الحياة الطبيعية للمواطنين .