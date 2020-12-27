تحذير من “الأمن” حول حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها في عمان

الأمن العام : القضية أُحيلت بكافة أطرافها للقضاء وهي الآن منظورة لديه، وننصح الجميع بعدم نشر وتداول أية معلومات تردهم حولها لكي لا يتم استغلالهم لنشر الفتن والنعرات في المجتمع.

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى رصد ومتابعة العديد من الأشخاص ممن حاولوا استغلال حادثة الاعتداء على السيدة وابنتها في منطقة الجاردنز شارع وصفي التل قبل أيام لنشر النعرات وإثارة الفتن في المجتمع .

مؤكدا أن وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي تتابع وترصد اولئك الأشخاص وكل من يقوم بنشر اية مواد او منشورات تثير الفتن والنعرات وستتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

مؤكدا ان القضية باتت الآن بيد القضاء بعد ان أُحيلت اليه والشخص الرئيسي الذي تسبب بها وتقرر توقيفه داخل احد مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما جرى التعميم والبحث عن الأشخاص الذين اعتدوا وألحقوا اضراراً مادية بديوان إحدى العائلات أمس في العاصمة .

ودعا الناطق الاعلامي الجميع عدم نشر او إعادة نشر ما يردهم حول القضية والاكتفاء بما يُنشر من الجهات الرسمية خاصة أن القضية وصلت للقضاء وسيتم الفصل بها من خلاله، ولكي لا يُستغلوا من قبل أشخاص هدفهم إثارة الفتن والنعرات بين أبناء المجتمع.