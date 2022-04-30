الأمن: الخطة المرورية المصاحبة لعيد الفطر تشمل 3 مراحل

تشمل الخطة المرورية المصاحبة لعيد الفطر، ثلاثة مراحل، تراعي الانفتاح الكامل خلال العيد بعد قيود الإغلاق التي رافقت جائحة كورونا في العامين السابقين.

وأوضح مدير إدارة سير العاصمة العقيد رائد العساف، عبر قناة المملكة ، أن المرحلتين الأولى والثانية من الخطة تتعلقان بالإشراف على المصليات الخارجية والمساجد التي تقام فيها صلاة العيد، وكذلك تنظيم الحركة المرورية المصاحبة لزيارة المقابر.

أما المرحلة الثالثة متعلق بالزيارات المتوجهة إلى عمان والخروج منها، وفق العساف الذي أشار إلى تركيز خلال ثاني وثالث أيام العيد على المتنزهات والأسواق التجارية التي تضم أماكن ترفيهية.

وتحدث العساف عن تنسيق مع إدارة الأرصاد الجوية وإدارة الدوريات الخارجية بشأن الغبار.

وقال إن الخطة المرورية تنسجم وتأتي من خلال الخطة الأمنية المرورية الشاملة لمديرية الأمن العام.

وأشار العساف إلى وجود رقابة مكشوفة وخفية على الأسواق التجارية ومحيطها والطرق الرئيسية والفرعية للحد من السلوكيات المروية الخاطئة التي قد تعيق الحركة المرورية.