معاذ دهيسات

في المبنى المقلوب حيث مقر شركة لويدز للتأمين وضمن مشروع إدارة مخاطر الإنترنت، أقر الباحثون المنخرطون في البحث والموزعين على جامعات مرموقة وشركات عالمية مختصة عن عجز العالم أمام هجوم سيبراني منسق.

وبالتوسع في الدراسة المهمة الصادرة في مطلع العام 2019 نجد أن السيناريو الأسوأ يقدر الخسائر الأولية للهجوم بمائتي مليار دولار حيث يبدأ السيناريو المتوقع بتمرير فيروس عبر بريد إلكتروني يتم اختراقه يبث الطعم من خلاله ويبدأ الصيد، حيث يتوقع أن يقع بالشرك ما يقدر بستمائة شركة يتم السيطرة على أجهزتها وإعادة تشفير عالمي لبيانات ثلاثين مليون جهاز خلال اليوم الأول فقط.

بعد ذلك يسهل تصور المفاوضات والتنازلات لاستعادة البيانات فيصبح العالم الإلكتروني رهينة بيد حفنة من الهاكرز موزعين بين دول وعصابات وإرهابيين وبحسب مسح شركة فري نت فإن روسيا تتسيد الدول التي تقود هذا المجال من النشاط الجرمي الإلكتروني وتعد مسؤولة عن معظم الهجمات الإلكترونية في العالم، فيما نجد أن إسرائيل تشكل الملاذ الآمن لمجرمي الحرب الإلكترونية بتوفير سياسة ضعيفة لتسليم المجرمين بهذا المجال وقوانين هشة لملاحقتهم ويتشكل معظم الهاكرز المستضافين في إسرائيل من الروس والأوكرانيين.

يصنف الأمن السيبراني كأحد ثلاثة مخاطر رئيسية تواجه الصناعات والكيانات الحكومية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبحسب دراسة ايرنست اند يونغ في نهاية 2018 التي استهدفت 1400 من كبار مديري الأمن السيبراني وإدارة المخاطر حول العالم وجد أن تسعين بالمائة من المؤسسات ترصد ميزانية هشة للأمن الإلكتروني فيما تتوزع نقاط ضعف الأمن السيبراني حسب ذات المسح بين إهمال وجهل الموظفين وأنظمة المراقبة القديمة ودخول غير المصرح لهم للنظام واستخدام البرمجة السحابية وتكمن الكارثة أن ما يقارب الستين بالمائة من الكيانات لا تضع خطة الأمن السيبراني ضمن إستراتيجيتها، إنه خطأ قاتل يجعل العملاء يفقدون ثقتهم بالكيان في لحظة واحدة وهو ما حصل بالضبط مع جوجل بلس حيث أقرت الشركة أنها غير قادرة على مجارات عمالقة التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وبحسب أرقام الشركة وجدوا أن 90 % من المستخدمين يقضون أقل من خمس ثوان على غوغل بلس عند الولوج إليه ولكن لم يكن هذا السبب الرئيسي لنهاية هذه المغامرة فقد كانت القشة التي قصمت كل الجهد هو اكتشاف خلل أمني في البرمجيات أتاح لمطورين خارجيين إمكانية الوصول إلى بيانات الملفات الشخصية الخاصة لأكثر من 500 ألف من مستخدمي غوغل بلس، من جديد إهمال الأمن السيبراني يضع شاهد قبر الفكرة البائسة منذ ولادتها.

وفي نهاية العام 2017 استطاع موظف خدمة عملاء بدوام جزئي تعطيل حساب تويتر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتأكيد كانت هذه العملية واحدة من أهم فضائح الاختراق الأمني لعملاق التواصل الاجتماعي، والتي مضت بصمت ولم تستوف حقها في الإعلام.

هذه القضية وغيرها دفع بريان أكتون مؤسس واتساب لاستثمار 50 مليون دولار مع شركة سيجنال لتوفير تقنية الرسائل الآمنة للجماهير من خلال ما يعرف بالتشفير نهائي الأطراف، ما يعني بأنه يمكن للمرسل والمستقبل وحدهما قراءة الرسائل، ويمنع الأطراف الخارجية من اعتراض الرسائل.

اليوم تقدر خسائر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قضايا الأمن السيبراني بخمسة مليارات دولار؛ رقم بالإمكان أن يكون للأردن نصيب الأسد فيه لو تم الاستثمار الحقيقي في شركات التقنية المتقدمة، ففي العام 2015 وفي خلال ستة أشهر فقط نجحت الشركات الإسرائيلية ببيع 48 شركة إسرائيلية لشركات هايتك عالمية بقيمة قاربت الستة مليارات دولار.