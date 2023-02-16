الأمن الشخصي أهم

معاريف

بقلم: يورام دوري

في هذه الايام، لو كان اجنبيا علق في البلاد فلعله كان يظن ان هذه سويسرا او السويد والمشكلة المركزية التي يتصدى لها مواطنو اسرائيل هي تركيبة قضاة المحكمة العليا. منذ اقامة حكومة اسرائيل وهي تنشغل بخطوة تشريعية عاجلة لتغيير المؤسسة الديمقراطية لاسرائيل، بينما باقي ازمات السكان تدحر الى الزاوية، واساسا تلك المتعلقة بالحفاظ على الامن الشخصي.

لمواطن من الخارج، يتابع الخطاب الجماهيري سيخيل أن الارهاب الاجرامي اختفى من شوارعنا، ونار القسام من غزة انتهت، والسكاكين لا تستخدم الا لاعداد سلطة الخضار وليس لطعن المدنيين، والسيارات مخصصة فقط لتعلق في ازمات السير وليس لدهس فتاك.

لمعرفتي بطبيعة وقدرة البشر بما في ذلك اصحاب القرار، فاني على وعي بان للبشر (بمن فيهم كبار الزعماء) توجد قدرة مثبتة على النجاح عندما يركزون على موضوع واحد ويكرسون له جل اهتمامهم. برأيي، الامن الشخصي هو العنصر الاساس في واجبات الحكومة (كل حكومة) تجاه مواطنيها. سواء كان الحديث يدور عن “حكومة يمين على المليء” أم حكومة يسار – وسط. فهذه وتلك ايضا ملزمة بان توفر الامن الشخصي لكل مواطني اسرائيل بصفتهم هذه. لسكان القدس الذين ينتظرون في محطة الباص، لسكان نافيه يعقوب الذين يتوجهون الى الكنيس، لاطفال ناحل عوز عند عودتهم من روضة الاطفال ولاطفال سديروت بطريقهم الى المركز الجماهيري.

تثبت لنا تجربة الماضي تعقيد المشكلة والصعوبة في حلها. والوضع يفترض بالحكومة الجديدة ان تكرس معظم وقتها (ان لم يكن كله) جهدها وقدرتها الفكرية على العمل على وقف التدهور في الوضع الامني.

ان الانشغال المهووس في التغييرات في جهاز القضاء لا يساهم في ذرة واحدة في الامن الشخصي لمواطني اسرائيل. العكس هو الصحيح. فالمواجهة الاسرائيلية الداخلية وانعدام استعداد الائتلاف للحوار حول هذا الموضوع تخلق في اوساط اعدائنا عرضا عابثا لفقدان القوة الاسرائيلية.

ان حكومة اسرائيل ملزمة هذه الايام أن تأخذ نفسا وتوقف موجة التشريع كي تتفرغ لمعالجة جذرية في اعادة الامن الشخصي الى المواطنين. هذا هو الوقت لان تعمل الحكومة وفقا للشعار الدائم: الاصلاح آوت، الامن إن.