الزرقاءالسلايدر الرئيسيمحافظات

إحالة شخصين في الرصيفة للقضاء بتهم خرق حرمة المقابر والإضرار بها

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد مساء امس لمديرية شرطة لواء الرصيفة بتجمع عدد من الاشخاص داخل مقبرة الرصيفة القديمة احتجاجاً على قيام احد الاشخاص باستخدام جرافة لتوسعة طريق داخل المقبرة والتعدي على حرمة المقبرة والقبور .

واضاف الناطق الاعلامي انه على الفور تم التحرك للمكان ومباشرة التحقيق حيث حُددت هوية سائق الجرافة والشخص الذي طلب منه توسعة الطريق واستخدام الجرافة داخل المقبرة وأُلقي القبض عليهما.

وأكد الناطق الاعلامي انه سيتم اليوم احالتهما للقضاء عن تهمة خرق حرمة المقابر و الاعتداء على المقابر والحاق الضرر بها

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock