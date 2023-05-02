الأمن العام: الفرار من موقع الحادث قد يتسبب بفقدان المصاب لحياته

الأمن العام: الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة ونُهيب بالجميع اتّباع الإجراءات اللازمة عند ارتكاب أيّ حادث مروري

** لدينا الكفاءة والقدرة للتحقيق في تلك القضايا وفي معظم القضايا يتم إلقاء القبض على مرتكبي تلك الحوادث

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ما زالت ترد وتسجل بعض حالات الفرار من موقع الحادث بعد ارتكاب حوادث الدهس أو الصدم والتي يتم التحقيق فيها والوصول لمرتكبها وإحالتهم للقضاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ لدى المحققين في مديرية الأمن العام القدرة والكفاءة لاكتشاف تلك القضايا حتى لو لاذ السائق بالفرار

مضيفا بأنّ الفرار من موقع الحادث هو أحد الظروف القانونية المشددة،مُهيباً بالسائقين كافة عند وقوع أيّ حادث معهم -لا قدَّر الله-ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات القانونية اللازمة وعدم الفرار من موقع الحادث وتقديم المساعدة والإسعاف للمصابين.