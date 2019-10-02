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“الأمن العام”: القبض على 1158 شخصاً بحوزتهم 1363 سلاحاً نارياً

منذ 3 ساعات
أسلحة ومواد مختلفة أعلن الأمن العام عن ضبطها، اليوم الاربعاء - من المصدر
أسلحة ومواد مختلفة أعلن الأمن العام عن ضبطها، اليوم الاربعاء - من المصدر

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عمان – الغد – أعلنت مديرية الأمن العام أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بتنفيذ الحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي، تمكنت من القاء القبض على 1158 شخصاً ضبط بحوزتهم 1363 سلاحاً نارياً.

وأضافت في بيان اليوم الاربعاء، أن الحملة تمكنت خلال الأسبوع الرابع عشر من إلقاء القبض على 68 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 82 سلاحاً نارياً من ضمنهم حدث واحد واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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