الأمن العام تحذر من الحالة الجوية السائدة

أهابت مديرية الأمن العام، اليوم السبت، بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والهطولات المطرية المتوقعة بإذن الله في مناطق المملكة.

ودعت المديرية سائقي المركبات إلى ضرورة التأني أثناء القيادة خلال هطول الأمطار، تفادياً لحوادث السير نتيجة الانزلاقات على الطرقات.

وحذرت المديرية من تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بقطع الطريق سواء سيراً على الأقدام أو بالمركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.

كما حذرت من تشكل الغبار وبخاصة في المناطق الصحراوية والطرق الخارجية.

وأكدت المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع كافة البلاغات التي ترد على رقم الطوارئ الموحد 911، داعية إلى عدم التردد بالاتصال عند الحاجة.