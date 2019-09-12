“الأمن العام” تسلم شقة سكنية لمسنة في معان

عمان- سلم مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرحمن الحرازنة ، شقة سكنية لسيدة مسنة بعد ان قامت مديرية الأمن العام بالتعاون مع احد المحسنين ببنائها تجسيدا لمفهوم الشرطة المجتمعية وللتخفيف عن تلك السيدة الظروف الصعبة التي تمر بها.

وبين العقيد الحرازنة حرص قيادة جهاز الأمن العام على تعزيز مفاهيم الشرطة المجتمعية والتكافل المجتمعي ودراسة كافة الحالات الإنسانية الواردة إليها وتقديم المساعدات الممكنة لأصحابها انطلاقاً من الرسالة الإنسانية والاجتماعية لمديرية الأمن العام وعملاً بالتوجيهات الملكية للسامية بتقديم المساعدة لكل محتاج لها.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من مديرية الأمن العام بدور الشرطة المجتمعية وتعزيزاً للشراكة الحقيقية بين جهاز الأمن العام والمواطنين لتنمية روح المشاركة والمسؤولية الكاملة وتعزيز المواطنة الحقة، مؤكداً أن مديرية الأمن العام مستمرة بمتابعة المبادرات والأنشطة الهادفة بالتعاون مع المجتمع المحلي بكافة شرائحه، ومختلف المؤسسات الرسمية والأهلية.

من جانبها، عبرت السيدة المسنة عن سعادتها البالغة لتسلمها شقة تأويها، بعد أن عاشت عدة سنوات فى منزل قديم ، وقدمت شكرها وتقديرها لرجال الأمن العام وأبناء المجتمع المحلي الذين وقفوا إلى جانبها وقدموا لها المساعدة.-(بترا)