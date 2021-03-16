الأمن العام: تعاملنا بالقوة المناسبة لفض أي تجمع مخالف لأوامر الدفاع

تعاملنا بالقوة المناسبة لفض أي تجمع مخالف لأوامر الدفاع ولم يمتثل المشاركون لتنبيهات الامن العام بضرورة المغادرة وعدم التجمع.

اصابة عدد من رجال الأمن العام وحالتهم قيد العلاج وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة في عدد من المواقع .

نشكر من التزم بتعليمات رجال الأمن بمنع التجمعات إنفاذا لأوامر الدفاع وحرصاً على منع نشر العدوى بين المواطنين.

ندعو الجميع وفي ظل الوضع الوبائي الخطير الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات.

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي باسم ‏مديرية الأمن العام‏ ‏انه جرى التعامل يوم أمس مع عدد من التجمعات المخالفة لأوامر الدفاع، والمؤثرة على صحة المواطنين وتسهم في نشر الوباء ‏وفي عدة مواقع من محافظات المملكة.

ولفت إلى أنه وفي وقبل الساعة السابعة من مساء يوم أمس وقبيل بدء ‏الحظر الجزئي تم التنبيه على المشاركين في تلك الوقفات والتجمعات بضرورة التزام القانون وفض تلك التجمعات حفاظاً على الصحة العامة وتنفيذاً لأوامر الدفاع.

‏وأكد الناطق الإعلامي أن عدداً كبيراً من المشاركين في تلك الفعاليات امتثلوا لتنبيهات وتحذيرات رجال الأمن العام وغادروا التجمعات فيما أصر عدد آخر على البقاء، رغم عديد التحذيرات التي وجهت إليهم، الأمر الذي اضطر رجال الأمن إلى إنفاذ القانون بالقوة المناسبة لفض التجمعات المخالفة للقانون والتي تعرض صحة وسلامة المجتمع لخطر نشر العدوى بشكل كبير.

‏وأشار الناطق الإعلامي إلى أنه جرى ضبط عدد من الأشخاص في عدة مواقع ممن أصروا على التجمع وقاوموا رجال الأمن ورفضوا المغادرة والالتزام بالقانون من بينهم أشخاص من جنسيات عربية شاركوا بهذه التجمعات، وسيتم اتخذا الإجراءات القانونية بحقهم جميعاً.

وبين الناطق الإعلامي إصابة عدد من رجال الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم، وهم قيد العلاج الآن، لافتاً إلى تعرض عدد من الممتلكات العامو والخاصة لأضرار مادية وتخريب متعمد .

‏‏وتدعو مديرية الأمن العام كافة الأخوة المواطنين وفي ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه المملكة ‏التزام القانون والمساهمة في الحد من انتشار الوباء والابتعاد عن التجمعات والالتزام بما يصدر من تعليمات وأوامر للدفاع والتقيد بها.