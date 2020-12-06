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الأمن العام.. تنقلات وتعيينات-(أسماء)

منذ ساعة واحدة

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عمان- الغد- قرر مدير الامن العام اجراء التنقلاء والتعينات التالية:

عميد رامي عبد الرحيم الدباس مديرا لادارة ترخيص السواقين والمركبات .

عميد محمد محمود العمري، مديرا لادارة المختبرات والادلة الجرمية

عميد فراس سليم الخطيب، مديرا لمديرية العمليات والسيطرة .

عقيد محمود نمر الفايز، مديرا لادارة التنفيذ القضائي .

عقيد حيدر محمد الشبول، مديرا لادارة البحث الجنائي .

عقيد امين جميل الوريكات، مديرا للامن الوقائي .

عقيد عمر لطفي القرعان، نائبا في ادارة ترخيص السواقين والمركبات .

عقيد يزن يحيى الجراح، نائبا في ادارة شرطة الاحداث .

عقيد انور عليان الخرابشة، نائبا في ادارة السير.

عقيد محمد خلف السواعير، الى الامن الوقائي.

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