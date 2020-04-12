“الأمن العام” تواصل التبرع بالدم في محافظتي عجلون والكرك

عمان-الغد- واصلت مديرية الأمن العام اليوم حملاتها للتبرع بالدم في مناطق مختلفة من المملكة، لتلبية احتياجات المواطنين من المرضى بوحدات الدم ومن كافة الأنواع.

وامتداداً لسلسلة الحملات التي تنفذها مديرية الأمن العام قام عدد كبير من مرتبات قيادة درك مؤاب، بالتبرع بالدم لصالح مستشفى الكرك الحكومي، لسد النقص الحاصل في مخزون الدم في المحافظة وفي الإقليم.

كما قامت مرتبات دفاع مدني عجلون بأداء واجبهم الوطني والإنساني، بالتبرع بالدم لصالح مستشفى الإيمان الحكومي لتلبية احتياجات محافظة عجلون، وتوفير الدم للمرضى على أسرة الشفاء.

ويشار إلى أن مديرية الأمن العام دأبت على استمرار حملاتها الدورية للتبرع بالدم وفقاً للشروط الصحية، وبالتعاون والتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، والجهات المعنية، تطبيقا لإستراتيجيتها القائمة على تقديم الخدمة الأمنية الشاملة المتضمنة لأدوار إنسانية واجتماعية لخدمة المواطنين.