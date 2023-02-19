الأمن العام: لا وفيات بحوادث السير السبت

قال مندوبا الإدارات المرورية إن “نشامى الإدارات المرورية” انتشروا منذ ساعات الصباح الباكر لكشف جميع الطرق والتأكد من خلوها من أي عائق والعمل ضمن الرقابة مرورية على مدار الساعة على كافة طرق المملكة الداخلية والخارجية حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.

وبين مندوبا الإدارات المرورية خلال عرض التقرير المروري على إذاعة “الأمن العام”، صباح اليوم الأحد، أنه تم التعامل الفوري مع العديد من المركبات المعطلة وحوادث الأضرار المادية دون أي تأثير على الانسيابية المرورية خلال بدايات الذروة المرورية صباح اليوم.

وأضافا أن الانتشار المبرمج لـ”نشامى الإدارات المرورية” ووعي المواطن والتزامه انعكس إيجابا بعدم تسجيل وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بسبب حوادث السير.

وتابعا أن وعي المواطن وجهود الإدارات المرورية يحولان دون وقوع أي حادث مروري نتج عنه وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعن حالة الطرق الخارجية، قال مندوبا الدوريات الخارجية إن حالة الطرق نشطة وقوية في أغلب الطرق الخارجية، مؤكداً أن كافة مرتبات الدوريات الخارجية منتشرة لتسهيل حركة السير وللدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة.

ولفتا إلى أنه تم التعامل خلال ساعات الصباح مع إصابة متوسطة لسائق مركبة إثر تدهورها على أوتستراد الزرقاء – عمان واصطدامها بالحاجز الإسمنتي وتعطل مركبة شحن ما بعد نزول النقب سببت إعاقة للمسرب الأيمن، مشيرا إلى وجود مكثف لـ”نشامى الدوريات” في الموقعين للتعامل مع الأثر المروري.

وأوضحا أنه تم التعامل مع حادث تصادم لمركبتين “خصوصي” على طريق إربد – عمان يوم أمس، تسبب بإعاقة للمسرب الأيسر بالإضافة للتعامل مع انسكاب لمادة الفوسفات على طريق وادي عربة سببت إعاقة لحركة السير وتم رفع العوائق بوقت قياسي.

وحول ضبط السرعات العالية، أشار مندوبا الدوريات الخارجية إلى أنه تم ضبط مركبة تسير بسرعة 180كلم/ ساعة على طريق الأزرق وأخرى تسير بسرعة 174 كلم/ ساعة على طريق البحر الميت نتيجة المتابعة الحثيثة من قبل “نشامى الدوريات الخارجية”.

وأكد أن المحطات الأمنية المنتشرة على كافة الطرق الخارجية جاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها وعلى كافة الطرق لتقديم الخدمة المثلى لكافة المواطنين، مشددا على عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند حدوث أي طارئ.