“الأمن العام” يجدد التحذير ويؤكد: جميع الطرق الخارجية سالكة

عمان– أكد رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي، أن جميع الطرق الخارجية في المملكة سالكة، ولا يوجد أي إغلاقات للطرق.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مختلف مناطق المملكة تشهد أمطاراً غزيرة، وقد يرافق ذلك ارتفاع في منسوب المياه بمختلف الطرقات، واستخدام المركبات في مثل تلك الظروف بحاجة للحذر الشديد وتجنب المسير على بعض تلك الطرقات.

وفي ذات السياق، دعت مديرية الأمن العام الأخوة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات مع تأثر المملكة بالمنخفض الجوي والتساقط الكثيف للأمطار وتدني مدى الرؤية وارتقاع منسوب المياه في بعض الطرقات خاصة في محافظة العاصمة.

وأكدت ضرورة الالتزام بقواعد السير وتجنب ارتكاب المخالفات خاصة مخالفة السرعات الزائدة والتتابع القريب وضرورة تفقد المركبة ومدى صلاحيتها للمسير بمثل هذه الأجواء والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات للمساعدة، والاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 عند الحاجة أو الاستفسار. -(بترا)