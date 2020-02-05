“الأمن العام” يحذر من أسلوب احتيالي عن طريق المسابقات والجوائز الوهمية

عمان-الغد-حذّرت إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام من أسلوب احتيالي عن طريق المسابقات والجوائز الوهمية، بحسب بيان صادر عن الناطق الإعلامي باسم المديرية.

وقال البيان، مساء الأربعاء، إنّ الشكاوى ما زالت ترد للإدارة شكاوى من مواطنين ومقيمين تفيد بتعرضهم للاحتيال بذلك الأسلوب، موضحة أنّ بعض الأشخاص يقومون بإيقافهم في الأماكن العامة ومراكز التسوق والتعريف على أنفسهم بأنهم يعملون لدى شركات سياحية مختصة بالتسويق العقاري.

وأشار البيان، إلى أنّ منتحل هذه الصفة يقوم بطرح عدة أسئلة (أسئلة سهلة) على المحتال عليهم، وبعد الإجابة عليها يقومون بإخبارهم أنهم قد ربحوا جائزة وعليهم دفع مبلغ مالي بسيط ويعطوهم وصلاً مالياً بذلك وموعد لمراجعة الشركة لتوقيع العقود .

وتابع، إنه عند قيام الشخص بزيارة الشركة، يتم إقناعه بشراء حصص في منتجعات وأماكن سياحية داخل المملكة أو خارجها يمكنه استخدامها مدة أسبوع في العام مدى الحياة مقابل مبلغ يقدر بين 4 إلى 5 آلاف دينار.

وبينت أنّ المحتال عليهم يتفاجئ بعد ذلك أنه وقع ضحية للاحتيال ولا يستطيع الاستفادة من تلك العقود .

وأهابت الإدارة، في البيان، بالمواطنين بعدم التعامل مع مثل أولئك الأشخاص (المحتالين) وعدم دفع أي مبالغ مالية لهم او التوقيع على أية عقود مع تلك الشركات التي تدعي بيع الحصص العقارية والإبلاغ عنهم على رقم الطوارئ الموحد 911 او مراجعة أقرب مركز أمني او قسم للبحث الجنائي.